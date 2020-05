Aż 50 milionów euro jest skłonne zapłacić Atletico Madryt za Arkadiusza Milka. Według doniesień włoskich mediów, Diego Simeone widzi w Polaku przyszłego lidera ataku.

Jak twierdzi "Corriere dello Sport" Atletico Madryt rozważa transfer Arkadiusza Milika i jest gotowe zapłacić Napoli 50 milionów euro. Dziennikarze rzymskiego dziennika twierdzą, że "Los Rojiblancos" są gotowi na ewentualną rywalizację z Juventusem o Polaka.



Klub z Turynu również obserwuje polskiego napastnika. Zwolennikiem takiego posunięcia ma być obecny szkoleniowiec "Starej Damy" i zarazem były trener Napoli - Maurizio Sarri.



Włoskie media potwierdzają zainteresowanie Polakiem z strony "Juve", jednak zaznaczają, że póki co nie doszło do żadnych konkretnych rozmów.



Diego Simeone widzi w Miliku lidera formacji ofensywnej i zawodnika, który łączy ciężką pracę na boisku z dobrą grą w powietrzu. Atletico Madryt już od jakiegoś czasu rozgląda się za napastnikiem. Wcześniej popularny "Cholo" próbował pozyskać Edinsona Cavaniego.



Kontrakt Milika wygasa w czerwcu 2021 roku. Według "Corriere" rozmowy Polaka z klubem całkowicie wygasły, choć niektóre inne źródła wskazują, że Gennaro Gattuso może próbować zatrzymać go w Napoli.



Były zawodnik m.in. Ajaksu ma za sobą udany sezon. Polak pomimo dwóch kontuzji był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci Napoli i w sumie udało mu się zdobyć 12 bramek w 22 spotkaniach.



