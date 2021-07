Simeone to żywa legenda "Los Colchoneros". Z klubem był związany przez kilka lat jeszcze jako czynny piłkarz - zdobył z nim "podwójną koronę", czyli mistrzostwo i Puchar Króla w sezonie 1995/1996. Jeszcze większą sławę przyniosły mu jednak dokonania trenerskie.

Długie rządy Diego Simeone

Popularny "Cholo" madrytczyków prowadzi nieprzerwanie od 2011 roku, co czyni go najdłużej pracującym na jednym stanowisku trenerem w całej Primera Division.



Przez niemal dekadę (menedżerem Atletico został ogłoszony w grudniu 2011) zdobył ze swoimi podopiecznymi m.in. Puchar Króla (2013) i dwa razy triumfował w Lidze Europy (2012, 2018). Pod jego wodzą ekipa z Madrytu dwukrotnie - w 2014 i 2016 - zagrała także w finale Ligi Mistrzów.



Simeone jako szkoleniowiec Atletico dwa razy sięgał też po mistrzostwo Hiszpanii - pierwszy raz w sezonie 2013/2014, drugi raz w trakcie ostatniej kampanii ligowej.



Primera Division. Atletico Madryt spokojne o trenera na najbliższe lata

Nie dziwi więc, że nieprędko czekają go przenosiny z Wanda Metropolitano. Klub zdecydował przedłużyć kontrakt Diego Simeone do 2024 roku, zapewniając tym samym ciągłość trwającego niemal dziesięć lat projektu. Wraz z "Cholo" umowy przedłużyli także członkowie jego sztabu trenerskiego.



"Najlepszy sposób, by zacząć nowy sezon" - napisano w mediach społecznościowych klubu, komentując kontynuację współpracy.

Zdjęcie Diego Simeone to jeden z najbardziej "stabilnych" trenerów w Europie / AP/Associated Press/East News / East News

