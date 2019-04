Diego Costa nie zagra już w tym sezonie La Liga. Napastnik Atletico Madryt został zdyskwalifikowany na osiem kolejek po tym jak znieważył arbitra i naruszył jego nietykalność.

30-letni napastnik został ukarany czerwoną kartką w 28. minucie ligowego meczu z FC Barcelona (0-2), gdy w niewybrednych słowach znieważył matkę arbitra prowadzącego spotkanie. Dodatkowo, gdy ten wyciągał kartkę z kieszeni, Costa złapał go za rękę.

Hiszpańska federacja pokazała, że nie zamierza tolerować takiego zachowania i nałożyła na Costę dyskwalifikację na osiem spotkań. Do końca obecnego sezonu zostało jedynie siedem kolejek, co oznacza, że snajper nie zagra w tym sezonie i ominie go inauguracja przyszłego sezonu.

Costa został ukarany także grzywną w wysokości 6 tysięcy euro. Ukarane zostało także Atletico Madryt, które musi zapłacić połowę tej kwoty.

Po przegranej Atletico z Barceloną, madrycki klub ma już 11 punktów straty do "Dumy Katalonii", która prowadzi w tabeli i wydaje się już pewna tytułu mistrzowskiego. Drużyna Diego Simeone pozostała wiceliderem, ale nad trzecim Realem Madryt ma już jedynie dwa punkty przewagi.

