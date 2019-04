Diego Costa w tym sezonie już nie zagra? Napastnik Atletico Madryt obejrzał czerwoną kartkę w meczu z FC Barcelona za obrażenie matki sędziego. Teraz może zostać zawieszony nawet na osiem meczów.

Zdjęcie Diego Costa (w środku) znów nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy. Obok Santiago Arias /PAP/EPA/ALBERTO ESTEVEZ /PAP/EPA

W 28. minucie sobotniego meczu Costa z furią ruszył w kierunku arbitra, domagając się odgwizdania faulu. Jesus Gil Manzano z opinią napastnika się nie zgadzał, a ten wykrzyczał mu w twarz obelgi. Sędzia po chwili wyrzucił reprezentanta Hiszpanii boiska.

Costa nie chciał opuścić murawy - ostatecznie odprowadził go z niej Gerard Pique, obrońca Barcelony i kolega napastnika z kadry. Gil Manzano opisał całe zajście w protokole meczowym, gdzie stwierdził, że Costa obraził jego matkę.

- W 11 ostatnich meczach tutaj [na Camp Nou] obejrzeliśmy aż siedem czerwonych kartek. Jeśli Diego faktycznie tak powiedział, zasłużył na wykluczenie. Ale inni piłkarze też mówili do sędziego różne rzeczy, a ich z boiska nie wyrzucił - denerwował się po meczu Diego Simeone, trener Atletico.

Kiedy Costa schodził z boiska, madrycki zespół remisował z Barceloną 0-0. Ostatecznie przegrał jednak 0-2 i do liderów z Katalonii traci już 11 punktów.

To piąta czerwona kartka w karierze Costy. 31-letniemu napastnikowi grozi nawet osiem meczów zawieszenia. Gdyby dostał taką karę, oznaczałoby to, że czekają go przedwczesne wakacje - do końca rozgrywek Primera Division pozostało już tylko siedem kolejek.

DG