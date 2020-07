Środowe derby Barcelony zapowiadają się jako jedno z najciekawszych wydarzeń 35. kolejki hiszpańskiej Primera Division. W piątek wygrywający mecz za meczem i liderujący w tabeli Real Madryt spotka się z Deportivo Alaves, które z kolei już dawno nie odniosło zwycięstwa.

W poniedziałek późnym wieczorem skończyła się 33. seria gier, a już we wtorek rusza następna kolejka.

Do zakończenia sezonu coraz bliżej, więc walka o mistrzowską koronę nabiera rumieńców. Real Madryt utrzymuje przewagę czterech punktów nad FC Barcelona; do zdobycia jest jeszcze po 12 “oczek". Na papierze łatwe, ale w praktyce zapewne trudne zadanie czeka Katalończyków w środowym meczu z lokalnym przeciwnikiem, plasującym się na ostatniej pozycji Espanyolem. Jego strata do “bezpiecznych" Eibar, Celty Vigo i Alaves wynosi 11 pkt, co oznacza jedynie iluzoryczne, matematyczne szanse na utrzymanie.



Jednej ekipie (Espanyol) z Barcelony ciężko będzie o pozostanie w elicie, drugiej (FC) o utrzymanie prymatu. “Królewscy" z Madrytu mozolnie zdobywają punkty, wygrywają ostatnio po 1-0, a rzuty karne wykorzystuje Sergio Ramos. Od 14 czerwca, kiedy podopieczni Francuza Zinedine'a Zidane'a rozegrali pierwszy ligowy mecz po trzymiesięcznej przerwie, Real pokonał wszystkich rywali. Strzelił w tym czasie 13 bramek i stracił tylko dwie.



W piątek zagra z drużyną Alaves, która przechodzi wyraźny kryzys. Po piątej porażce z rzędu (i szóstej w siedmiu występach) - w sobotę z Realem Valladolid 0-1, pracę stracił trener Asier Garitano. Przewaga nad strefą spadkową stopniała do zaledwie sześciu punktów.