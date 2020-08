Wszystko wskazywało, że David Silva po opuszczeniu Manchesteru City dołączy do Lazio. Hiszpański pomocnik zmienił jednak zdanie i w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy Realu Sociedad.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Georgina Rodriguez zachwyca. Cristiano Ronaldo zabrał ukochaną do Saint-Tropez. Wideo INTERIA.TV

David Silva zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Manchesterem City i w przyszłym sezonie zagra w Hiszpanii. Pomocnik podpisał kontrakt z Realem Sociedad, który będzie obowiązywał przez najbliższe dwa lata.



- Real Sociedad informuje, że osiągnął porozumienie z Davidem Silvą i kanaryjski zawodnik do dołączy do klubu na zasadzie wolnego transferu - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.



Decyzja Davida Silvy nieco zaskoczyła kibiców Lazio, bowiem wszystko wskazywało, że Hiszpan jeżeli nie wybierze ekipy z Rzymu to przeniesie się do ligi katarskiej. Ojciec zawodnika stwierdził, że Silva chciał zagrać w Serie A, jednak wygrały względy rodzinne.



Reklama

Silva występował w Manchesterze City przez 10 sezonów. Hiszpan łącznie zagrał 436 spotkań, podczas których zdobył 77 bramki i zaliczył 140 asyst. W tym czasie udało mu się czterokrotnie triumfować w Premier League.



Zobacz więcej doniesień o Primera Division



PA