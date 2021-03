Cristiano Ronaldo miał zapewnić Juventusowi zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Po odpadnięciu w 1/8 finału Portugalczyk może opuścić klub. Trener Realu Madryt przyznał, że możliwy jest powrót piłkarza do „Królewskich”.

Nie tak obecne rozgrywki Champions League wyobrażał sobie Ronaldo. Jego cel był jasny - zdobyć trofeum. Po raz trzeci jednak musiał obejść się smakiem. Faworyzowana "Stara Dama" odpadła z rozgrywek kosztem FC Porto. To rozjuszyło 36-latka, który po sezonie może wyprowadzić się z Turynu.

Coraz więcej mówiło się o powrocie CR7 do jego byłego klubu - Realu Madryt. Potwierdził te przypuszczenia sam Zinedine Zidane.

- Powrót Cristiano jest możliwy? Tak, może do niego dojść. Znamy go, wiemy kim jest i co tutaj zrobił. Na ten moment jest jednak piłkarzem Juventusu i musimy to uszanować. Zobaczymy, co się wydarzy. W przeszłości miałem szczęście go prowadzić. To naprawdę imponując napastnik - przyznał trener "Królewskich".

