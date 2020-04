Gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Philippe Coutinho? Tego nie wie nikt. Jego agent Kia Joorabchian rzucił jednak nieco światła na jego przyszłość. Irańczyk stwierdził, że Brazylijczyk pewnego dnia chciałby powrócić do Premier League.

Formalnie 27-latek wciąż jest piłkarzem FC Barcelona, lecz w tym sezonie broni barw Bayernu Monachium, gdzie trafił w ramach rocznego wypożyczenia.

Coutinho od początku nawiązał dobre relacje z Robertem Lewandowskim. Polak dość szybko przyznał, że Brazylijczyk pasuje do stylu gry drużyny. W starciu z FC Koeln zdecydował się nawet na piękny gest względem nowego kolegi - odstąpił mu egzekwowanie rzutu karnego, choć sam miał szansę na skompletowanie hat-tricka.

27-latek nie zawiódł, zdobywając swoją pierwszą bramkę w sezonie. Ogółem w 32 spotkaniach dziewięciokrotnie trafiał do siatki i zanotował osiem asyst.

Wiele wskazuje jednak na to, że wraz z końcem sezonu Coutinho pożegna się z ekipą mistrza Niemiec. Kwota wykupu jaką zapewnił sobie bawarski klub wynosi 120 mln euro. Zarząd Bayernu nie zwykł wydawać takich pieniędzy na zakup jakiegokolwiek piłkarza, zwłaszcza w dobie kryzysu finansowego, który czeka nas po ustaniu pandemii koronawirusa.

Latem Brazylijczyk wróci więc do Barcelony, w której jak dotąd zawodził. Było to jednak jeszcze za czasów trenera Ernesto Valverde, który w styczniu został zwolniony i zastąpiony przez Quique Setiena. Niewykluczone, że nowy szkoleniowiec da szansę piłkarzowi wracającemu z wypożyczenia, choć równie dobrze może z miejsca go odrzucić.

Sam Coutinho ma być jednak zrelaksowany i spokojny o swoją przyszłość. Nie narzeka bowiem na brak zainteresowania, zwłaszcza ze strony angielskich klubów. Jak przyznał agent 27-latka Kia Joorabchian, Coutinho chciałby pewnego ponownie zagrać na boiskach Premier League.

- Gra w Premier League zawsze sprawiała mu przyjemność, uwielbiał to i najprawdopodobniej z chęcią powróciłby do Anglii. Pytanie brzmi, jaka będzie kondycja finansowa wszystkich klubów, w tym Barcelony i ekip z Premier League, po ustaniu pandemii - stwierdził Irańczyk cytowany przez portal Skysports.com.

Joorabchian zdradził także, że sam jest fanem Arsenalu, lecz jego sympatie nie będą miały wpływu na przyszłość jego klienta.

