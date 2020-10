Latem ubiegłego roku Philippe Coutinho - uznany za niewypał transferowy - został wypchnięty z szatni FC Barcelona i wysłany na wypożyczenie do Bayernu Monachium. Tam odbudował formę, zwłaszcza fizyczną, dzięki czemu jest ważnym piłkarzem w ekipie "Dumy Katalonii".

W styczniu 2018 roku Barcelona spożytkowała część gotówki pozyskanej po sprzedaży Neymara na zakup Coutinho. Liverpool otrzymał za tę transakcję bagatela 145 mln euro.



Coutinho miał być wiodącą postacią w ekipie "Blaugrany", która znacząco wzmocni siłę ognia. Nie sprostał jednak wysokim wymaganiom, przez co przylgnęła do niego łatka transferowego niewypału.



Trener Ernesto Valverde nie pokładał w nich większych nadziei. Pomocnik został więc wypożyczony do Bayernu Monachium, a klub Roberta Lewandowskiego zagwarantował sobie opcję wykupu 28-latka. Ostatecznie nie skorzystał z niej, dzięki czemu Coutinho stanowił znaczący letni "transfer" w obozie Barcelony. Zwłaszcza, że pobyt w stolicy Bawarii podziałał na niego zbawiennie.



Jak zauważa "Mundo Deportivo", Brazylijczyk wrócił na Camp Nou w kapitalnej dyspozycji fizycznej. Pod wodzą trenera Valverde obciążenia treningowe "Barcy" nie były zbyt wysokie, co było oficjalne jednym z powodów zwolnienia szkoleniowca.



Hansi Flick zaordynował natomiast piłkarzom Bayernu pracę na wysokiej intensywności, czego efekty było widać w decydujących meczach Ligi Mistrzów. Skorzystał na tym także Coutinho, który po powrocie do Barcelony jest podstawowym zawodnikiem w drużynie Ronalda Koemana.



