Celta Vigo i Sevilla zafundowały wszystkim fanom futbolu kapitalną rozrywkę w poniedziałkowy wieczór! Po szalonym, pełnym emocji meczu i kapitalnej wymianie ciosów goście zwyciężyli 4-3. Pięć goli padło już przed przerwą.

Worek z bramkami rozwiązał w siódmej minucie Jules Kounde skutecznym strzale głową. Ivan Villar był wprawdzie blisko skutecznej interwencji, lecz trącona przez niego ręką piłka i tak zatrzepotała w siatce.



Kilkanaście minut później strzelec pierwszego gola nie popisał się jednak we własnym polu karnym, faulując Santiego Minę. Sędzia podyktował "jedenastkę", którą wykorzystał Iago Aspas. Trzy minuty później Hiszpan celebrował dublet, pokonując Bono w sytuacji sam na sam.



To nie był jednak koniec emocji przed przerwą. W 35. minucie do wyrównania dość szczęśliwie doprowadził Fernando. Brazylijczyk uderzył sprzed pola karnego, a piłkę podbił jeden z obrońców. Tuż przed przerwą gola na 3-2 strzelił Brais Mendez, sprytnie lobując bramkarza.

Sevilla ograła Celtę Vigo w szalonym meczu

Po zmianie stron do siatki trafiali już tylko goście. Tuż przed upływem godziny gry świetnie w polu karnym gospodarzy odnalazł się Ivan Rakitić, a zwycięstwo zapewnił Sevilli po indywidualnej akcji Papu Gomez.

30. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-04-12 21:00 | Stadion: Abanca-Balaídos | Arbiter: Alejandro José Hernández Hernández Real Club Celta de Vigo Sevilla FC 3 4 DO PRZERWY 3-2 Iago Aspas 20',23' Brais Méndez 43' J. Koundé 7' Fernando 35' I. Rakitić 60' A. Gómez 76'

