Robert Lewandowski to prototyp piłkarza przyszłości. Piłkarza, który ciężko pracuje na treningach, by potem zadbać o odpowiednią regenerację i właściwą dietę. W swoim dążeniu do futbolowej doskonałości "Lewy" nie jest sam. Uwagę do najdrobniejszych szczegółów przykuwają także inni zawodnicy, między innymi broniący barw Realu Madryt Casemiro, który lubi uciąć sobie drzemkę w dość niecodziennym miejscu.

Jakiś czas temu w rozmowie ze "Sport Bildem" Lewandowski przyznał, że ma swojego trenera snu, który podpowiedział mu, jak właściwie zadbać o swoje ciało.

- Rozmawialiśmy nawet o tym, w jakiej pozycji powinienem spać. Jestem praworęczny i moja prawa noga jest tą mocniejszą, co oznacza, że lepiej dla mnie, bym spał na lewym boku. Próbowałem to stosować, ale to nie jest oczywiście takie proste - mówił "Lewy" w wywiadzie dla niemieckiego dziennika.

W życiu profesjonalnych piłkarzy sen jest tak samo ważny, jak trening. Zapewnia bowiem odpowiednią regenerację, pozwala wytrzymać ogromne obciążenia i zachować koncentrację.

Wie o tym dobrze Brazylijczyk Casemiro, podpora środka pola Realu Madryt. 27-latek nie powiedział wprawdzie, że podobnie jak "Lewy" konsultował się z trenerem snu, lecz mimo to spędza czas na drzemkę w awangardowy sposób.

Jak donoszą dziennikarze hiszpańskiego "El Pais", Casemiro często sypia w komorze hiperbarycznej. To specjalistyczne urządzenie, w którym pacjenci poddawani są działaniu tlenu o wysokim stężeniu, w warunkach zwiększonego ciśnienia.

Zabieg ten przyspiesza regenerację komórek, poprawia przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie, zmniejsza obrzęki i pozytywnie wpływa na krążenie.

Casemiro to wzór. Jako pierwszy pojawia się na terenie obiektów treningowych Realu Madryt i niejednokrotnie jako ostatni je opuszcza. Poza tym przywiązuje ogromną wagę do tego, co je. W wolnych chwilach natomiast ogląda mecze piłkarskie, analizując je przy tym za pomocą specjalnej platformy Wyscout. Także wtedy dba jednak o swoją formę, zakładając na nogi specjalne urządzenie, które za pomocą impulsów wspomaga regenerację mięśni nóg.

Mimo że Cristiano Ronaldo odszedł już z Realu, znalazł on swojego następcę w osobie Casemiro - przynajmniej w aspekcie dbania o siebie i mobilizowania innych do wysiłku. Brazylijczyk jest kluczową postacią w ekipie prowadzonej przez Zinedine’a Zidane’a, a jego podejście do zawodu może zmienić stereotyp dotyczący piłkarzy z "Kraju Kawy".

Do tej poru byli oni kojarzeni z bajeczną techniką oraz... skłonnością do hucznych zabaw i pomijania diety. Te czasy odchodzą już jednak w niepamięć. Obecnie zawodnicy muszą przywiązywać wagę do najdrobniejszych nawet detali, a Lewandowski i Casemiro są tego najlepszymi przykładami.

