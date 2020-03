Mecze hiszpańskiej Primera Division w najbliższych dwóch tygodniach będą rozgrywane bez udziału publiczności. Ma to związek z epidemią koronawirusa.

Decyzja władz La Liga dotyczy również drugiego poziomu rozgrywek. Wcześniej rząd hiszpański wprowadził szereg środków zapobiegawczych w celu ograniczenia epidemii.



Z uwagi na epidemię koronawirusa odwołano lub przełożono wiele imprez sportowych, a tam gdzie rozgrywki postanowiono kontynuować, areny są zamykane dla kibiców.

W Europie najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa, jest we Włoszech. To właśnie tam epidemia zbiera największe żniwo. Z powodu koronawirusa w Italii zmarło już ponad 400 osób. Włoski rząd zdecydował się na odwołanie wszystkich wydarzeń sportowych na terenie kraju do 3 kwietnia.



We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu imprez masowych w Polsce. Większość rozgrywek ligowych toczyć się jednak będzie zgodnie z terminarzem, ale przy pustych trybunach. Dotyczy meczów m.in. ekstraklasy w piłce nożnej, koszykówce i piłce ręcznej.

Epidemia koronawirusa rozpoczęła się w grudniu w chińskim Wuhan. Zarażonych jest już ponad 100 tysięcy na całym świecie, zmarło ok. 3,6 tysiąca osób.

RK