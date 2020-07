Primera Division. Bez kibiców do końca sezonu

Irene Lozano, minister sportu, oraz Javier Tebas, prezes La Liga, kategorycznie wykluczyli powrót kibiców na trybuny do końca sezonu w Hiszpanii, aby zminimalizować ryzyko roznoszenia się koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. La Liga. FC Barcelona rusza z akcją dla kibiców. Ich koszulki mogą znaleźć się na trybunach. Wideo © 2020 Associated Press

"Najbezpieczniej będzie dokończyć rozgrywki bez kibiców" - powiedziała pani Lozano.

Reklama

"Piłka nożna porusza wielu ludzi, to nie jest sytuacja jak np. w teatrze. Mecz za zamkniętymi drzwiami to około 250 uczestniczących osób, ale z 1/3 pojemności może oznaczać już 30 000 widzów. To różni piłkę od innych aktywności" - dodała.



Żadna z pięciu czołowych lig na świecie nie zdecydowała się rozgrywać meczów z publicznością. Ligue 1 w ogóle nie wznowiła gier, natomiast Bundesliga już się zakończyła - mistrzem Niemiec ósmy raz z rzędu został Bayern Monachium.



W innych krajach np.: w Polsce, Serbii, Bułgarii czy Danii pozwolono na powrót fanów na widownię.

Zdjęcie Taki widok, czyli puste trybuny, w tym wypadku Camp Nou, zostanie do końca sezonu / David Ramos / Getty Images