FC Barcelona pokonała na wyjeździe Betis Sewilla 3-2 w meczu 22. kolejki Primera Division. Do przerwy było bez bramek, a "Duma Katalonii" po raz pierwszy od sezonu 2003/04 nie oddała nawet celnego strzału na bramkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Hiszpanii, FC Barcelona - Athletic Bilbao 2-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

22. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-02-07 21:00 | Stadion: Estadio Benito Villamarín | Arbiter: Carlos Del Cerro Grande Real Betis Balompié FC Barcelona 2 3 DO PRZERWY 1-0 Borja Iglesias 38' Víctor Ruíz 75' L. Messi 59' Víctor Ruíz 68' (samob.) Trincão 87'

Ronald Koeman, trener Barcelony, dał w niedziele odpocząć kilku piłkarzom. Na ławce rezerwowych zasiedli: Lionel Messi, Pedri czy Frenkie do Jong. Holender na murawie pojawił się już jednak w 11. minucie, zastępując kontuzjowanego Ronalda Araujo.

Reklama

Betis lubi utrzymywać się przy piłce i początkowo to jego piłkarze stwarzali większe zagrożenie pod bramką. Zarówno jednak uderzenia Borjy Iglesiasa, jak i Juanmiego były niecelne.



W odpowiedzi, po krótkim rozegraniu rzutu rożnego, zacentrował Jordi Alba, ale Clement Lenglet nie trafił w światło bramki, "główkując" z kilku merów.



Gospodarze wyszli na prowadzenie w 38. minucie po zabójczej kontrze. Nabil Fekir zagrał na prawą stronę do Emersona, który dośrodkował w pole karne, gdzie Iglesias pokonał Marca-Andre ter Stegena. Sergio Busquets zamiast przeszkadzać napastnikowi rywala, to tylko pokazywał, że ten był na spalonym, nie mając jednak racji.



W przerwie Koeman dokonał kolejnej zmiany. Martina Braithwaite'a zastąpił Pedri. W 48. minucie Barcelona przeprowadziła groźną akcję. Ousmane Dembele z prawej strony wycofał piłkę do nadbiegającego Oscara Minguezy, ale strzał obrońcy obronił Joel Robles.



Betis w 56. minucie mógł objąć dwubramkowe prowadzenie. Fekir znalazł prostopadłym podaniem Juanmiego, którego zupełnie nie upilnował de Jong, ale skrzydłowy gospodarzy przegrał pojedynek sam na sam z ter Stegenem.



Szkoleniowiec gości nie miał nic do stracenia, wprowadził więc Messiego. I ten bardzo szybko, w 59. minucie, doprowadził do wyrównania. Argentyńczyk zagrał na prawej stronie do Dembele, który oddał mu piłkę, a największa gwiazda "Dumy Katalonii" uderzyła z narożnika pola karnego, futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki.



To było najszybsze trafienie "Pchły" jako zmiennika w meczu Primera Division. Potrzebował do tego zaledwie 136 sekund.

W 68. minucie Barcelona już prowadziła. Messi wymienił piłkę z Albą, ten drugi dośrodkował w pole karne, gdzie Antoine Griezmann fatalnie skiksował, jednak futbolówka odbiła się jeszcze od stojącego za Francuzem Victora Ruiza i przy słupku znalazła drogę do bramki.



Pech obrońcy Betisu, który zrehabilitował się w 75. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Fekir, a Ruiz przeskoczył Busquetsa i głową posłał piłkę do siatki.



Decydujący cios zadała Barcelona w 87. minucie. Messi próbował podawać za linię obrony do Griezmanna, piłka nie przeszła, ale zagapił się Ruiz i zabrał mu ją Trincao, uderzając z pola karnego bardzo precyzyjnie - futbolówka odbiła się od poprzeczki, zanim wpadła do siatki.



"Duma Katalonii" pozostaje więc na drugim miejscu w tabeli, mając 43 punkty, tyle samo co Real Madryt. Siedem "oczek" więcej ma Atletico, które spotkanie 22. kolejki z Celtą Vigo zagra w poniedziałek.



2 3 Real Betis Balompié FC Barcelona ter Stegen Mingueza Araújo Lenglet Alba Pjanić Puig Busquets Dembélé Griezmann Braithwaite Christensen Robles Emerson Mandi Ruíz Moreno Akouokou Ruibal Juanmi Guardado Fekir Iglesias SKŁADY Real Betis Balompié FC Barcelona Joel Robles Blázquez Marc-André ter Stegen Emerson Aparecido Leite de Souza Junior Óscar Mingueza García Aissa Mandi 11′ 11′ Ronald Federico Araújo da Silva 75′ 75′ 68′ (samob.) 68′ (samob.) 77′ 77′ Víctor Ruíz Torre Clément Nicolas Laurent Lenglet Alejandro Moreno Lopera Jordi Alba 75′ 75′ Paul Edgar Akouokou 57′ 57′ Miralem Pjanić 65′ 65′ Aitor Ruibal García 57′ 57′ Ricard Puig Martí 75′ 75′ Juan Miguel Jiménez López 74′ 74′ 78′ 78′ Sergio Busquets Andres Guardado 64′ 64′ Ousmane Dembélé 83′ 83′ Nabil Fekir Antoine Griezmann 38′ 38′ 82′ 82′ Borja Iglesias Quintas 46′ 46′ Martin Braithwaite Christensen REZERWOWI Daniel Rebollo Franco Norberto Murara Neto Sidnei Rechel da Silva Júnior Arnau Tenas Ureña Juan Miranda González Sergiño Gianni Dest Martin Montoya Héctor Junior Firpo Adames 83′ 83′ Sergio Canales 78′ 78′ Samuel Umtiti William Carvalho 11′ 11′ 47′ 47′ Frenkie de Jong Sanchez Joaquin Matheus Fernandes Siqueira 75′ 75′ Guido Rodríguez 46′ 46′ Pedro González López Yassin Fékir 57′ 57′ 87′ 87′ Francisco António Machado Mota Castro Trincão 82′ 82′ Lorenzo Jesús Morón García 57′ 57′ 59′ 59′ Lionel Messi 65′ 65′ Rodrigo Sánchez Rodriguez 75′ 75′ Cristian Tello

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division