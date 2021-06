Primera Division. Barcelona szuka zastępstwa za Albę. Gaya "na radarze"

Jednym z zawodników Barcelony, który tego lata jest łączony z odejściem z klubu, jest weteran Jordi Alba. 32-latek, który na Camp Nou występuje od 2012 roku, ma budzić zainteresowanie m.in. mediolańskiego Interu.

Jose Luis Gaya - idealny zastępca?

Gdyby do takiego transferu faktycznie doszło, to - jak przekazuje "Marca" - FC Barcelona ma mieć już gotowy pomysł na wypełnienie luki po Albie. "Zastępstwem idealnym" ma być dla Katalończyków Jose Gaya, 26-latek, który jest wychowankiem Valencii i całą swoją seniorską karierę poświęcił grze dla "Los Ches".



Jak podkreśla hiszpańska gazeta, takie rozwiązanie byłoby dla FCB korzystne także ze względów finansowych. Jordi Alba jest bowiem jednym z lepiej zarabiających zawodników klubu, choć do ścisłej czołówki mu oczywiście daleko.



Niemniej Barcelona, zmagająca się ostatnio z problemami finansowymi, z pewnością chciałaby płacić mniej innemu zawodnikowi, z mniej "głośnym" nazwiskiem. Mogłaby też za parę lat odsprzedać Gayę z zyskiem.



Czy FC Barcelona skusi kapitana "Los Ches"?

Obecny kapitan "Nietoperzy" mógłby i tak trafić do Barcelony, bo wiele wskazuje na to, że zmiennik Alby - Junior Firpo - ma jeszcze większe szanse na odejście z klubu.



Pytanie brzmi, czy Gaya w ogóle miałby ochotę opuszczać klub, z którym jest tak silnie związany? Gaya ma kontrakt ważny do 2023 roku - jeśli nic nie zmieni się diametralnie w jego sytuacji, to Valencia z całą pewnością zaproponuje niebawem liderowi ekipy prolongatę umowy.

Zdjęcie Jose Gaya obecnie walczy z Hiszpanią o jak najlepszy rezultat na Euro. Po turnieju będzie mieć być może zgryz dotyczący swojej przyszłości / GABRIEL BOUYS/AFP/East News / East News

PaCze