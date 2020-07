FC Barcelona jest o krok od pozyskania nastolatka z Rayo Vallecano - Fabiana Luzziego, podała Marca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. La Liga. FC Barcelona rusza z akcją dla kibiców. Ich koszulki mogą znaleźć się na trybunach. Wideo © 2020 Associated Press

16-latkiem mocno zainteresowane są także kluby z Madrytu - Real i Atletico, jednak to "Duma Katalonii" miała już dojść do porozumienia w sprawie pozyskania młodego gracza.

Reklama

Oficjalne potwierdzenie przejścia Luzziego na Camp Nou nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni.



Środkowy napastnik to perła w składzie Rayo, który starało się zatrzymać młodzieńca, ale okazało się to niemożliwe. Piłkarz, który już w wieku 15 lat trenował z pierwszym zespołem klubu z Madrytu, wybrał ofertę Barcelony.



Luzzi, który ma brazylijskie korzenie, występuje w kadrze Hiszpanii do lat 16.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division