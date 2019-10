Władze hiszpańskiej Primera Division zdecydowały się przełożyć zaplanowane na 26 października spotkanie FC Barcelona z Realem Madryt i poleciły obu klubom wspólne ustalenie nowego terminu. Barca i Real proponują rozegranie El Clasico 18 grudnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona najlepszym zespołem na świecie. Gdzie są polskie kluby? Wideo INTERIA.TV

Powodem przełożenia spotkania są trwające na ulicach Barcelony zamieszki. Od kilku dni zwolennicy niepodległości Katalonii ścierają się z policją.



Reklama

Komitet Rozgrywek Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF) poinformował, że nową datę meczu mają ustalić same kluby. Barca i Real na dojście do porozumienia dostały czas do poniedziałku 21.10 do godziny 10.00. Zaznaczono, że w przypadku braku porozumienia to komitet podejmie ostateczną decyzję.

Wygląda jednak na to, że oba kluby szybko dogadały się w sprawie nowego terminu. Zarówno "Duma Katalonii", jak i "Królewscy" wydali oświadczenia, w którym proponują rozegrać spotkanie 18 grudnia.

Barcelona zaznaczyła wszak, że wierzy, iż spotkanie z powodzeniem mogłoby się odbyć w pierwotnym terminie.

"Klub chce rozegrać El Clasico na Camp Nou 26 października, a więc w dacie ustalonej uprzednio i Komitet poinformowano o tym na piśmie. Klub głęboko wierzy w obywatelskie i pokojowe nastawienie jego członków i fanów, którzy zawsze zachowują się wzorowo na Camp Nou. Niemniej jednak otrzymawszy decyzję Komitetu o przełożeniu meczu z powodu 'wyjątkowych okoliczności' oraz zostawieniu klubom możliwości wyboru nowej daty do najbliższego poniedziałku, klub proponuje rozegranie meczu 18 grudnia" - brzmi fragment oświadczenia "Dumy Katalonii".

Komunikat Realu jest o wiele krótszy, ale spójny z przekazem Barcelony.

"Real Madryt ogłasza, że data zaproponowana przez oba kluby to 18 grudnia" - napisano na oficjalnej stronie Realu Madryt.

Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie FC Barcelona - Real Madryt / GABRIEL BOUYS / AFP

WG