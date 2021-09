5. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-09-20 21:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 27097 | Arbiter: Santiago Jaime Latre FC Barcelona Granada CF 1 1 DO PRZERWY 0-1 R. Araújo 90' Domingos Duarte 2'

W 5. kolejce zmagań ligi hiszpańskiej FC Barcelona podejmowała Granadę.

W ekipie Koemana wciąż wielu graczy zmaga się z problemami zdrowotnymi. Tymczasem na ławce rezerwowych mecz zaczął Gerard Pique.



Poniedziałkowe spotkanie nie mogło się zacząć gorzej dla "Barcy". Już w drugiej minucie Duarte strzałem głową pokonał golkipera "Blaugrany".

Podopieczni Koemana od początku próbowali budować atak pozycyjny, ale robili to w zbyt wolnym tempie. Tymczasem Granada potrafiła umiejętnie przesuwać się w obronie i grać w skompaktowanej formie.



W 20. minucie niezłe prostopadłe podanie posłał w kierunku pola karnego Sergio Busquets, dzięki czemu Memphis Depay próbował zagrozić bramce gości, ale skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Chwilę później Machis dostał dobrą piłkę na wolne pole, ale w ostatniej chwili uprzedził go wracający Dest.



Po pół godzinie gry Yan Eteki zgłosił uraz i musiał zostać zwieziony z boiska, zastąpił go Montoro.

Tymczasem Barcelona wciąż waliła głową w mur. Aktywny był Depay, ale nawet jego wrzutki ze stałych fragmentów gry niewiele dawały.



Przed przerwą Granada mogła wyprowadzić jeszcze jeden cios, gdy w 43. minucie soczystym strzałem popisał się Monchu. Ter Stegen stanął jednak na wysokości zadania. W odpowiedzi Barcelona stworzyła sobie okazję po rzucie rożnym, gdy obok bramki główkował Araujo.

Na drugą odsłonę spotkania Barcelona wybiegła w nieco zmienionym składzie, bo za Sergiego Roberto pojawił się na placu gry Luuk de Jong.



W 51. minucie kąśliwe zagranie w pole karne posłał Coutinho, ale świetnie z bramki wyszedł golkiper Granady.

Chwilę później znów w świetnej sytuacji w polu karnym Granady znalazł się Araujo, który ponownie groźnie główkował po wrzutce z rzutu rożnego. I tym razem jednak nie trafił w bramkę.



Uderzać na bramkę gości ponownie próbował też Depay, ale jego próby zostały zblokowane. Na kwadrans przed końcem spotkania ciekawym zagraniem, typowym "centrostrzałem" popisał się Oscar Mingueza, w efekcie piłka otarła się o poprzeczkę.

Araujo uratował honor Barcelony

W końcówce, po upadku Araujo w polu karnym, wywiązała się mocna szamotanina między graczami obu ekip. Ostatecznie skończyło się jednak tylko na dwóch żółtych kartkach.



Gdy wydawało się, że Barcelona poniesie kompromitującą porażkę, w samej końcówce do bramki trafił ten, który starał się o tego gola przez całe spotkanie - Araujo. Znów najlepiej wyskoczył do główki w polu karnym i tym razem wpakował piłkę do siatki. 22-letni Ronald Araujo stał się tym samym niekwestionowanym bohaterem tego spotkania po stronie "Blaugrany". Nawet jednak dobra postawa urugwajskiego obrońcy nie może przesłonić faktu, że remisując spotkanie z Granadą ekipa Koemana zaliczyła kolejną wpadkę.



1 1 FC Barcelona Granada CF ter Stegen Dest García Araújo Baldé Roberto de Jong Busquets Demir Depay Coutinho Maximiano Quini Duarte Abram Ugarelli Escudero Puertas Monchu Eteki Machís Marcano Milla Molina SKŁADY FC Barcelona Granada CF Marc-André ter Stegen 86′ 86′ Luís Manuel Arantes Maximiano Sergino Gianni Dest 88′ 88′ Joaquín José Marín Ruiz Eric García Martret 2′ 2′ Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte 90′ 90′ 88′ 88′ Ronald Federico Araújo da Silva 78′ 78′ Luis Alfonso Abram Ugarelli 42′ 42′ Alejandro Baldé Martínez 46′ 46′ Sergio Escudero 46′ 46′ Sergi Roberto 67′ 67′ José Antonio Rodríguez Díaz Frenkie de Jong 87′ 87′ Ramón Rodríguez Jiménez 74′ 74′ Sergio Busquets 30′ 30′ Yan Brice Eteki 75′ 75′ Yusuf Demir Darwin Daniel Machís Marcano Memphis Depay Luis Milla Manzanares 60′ 60′ Philippe Coutinho 67′ 67′ Jorge Molina Vidal REZERWOWI Norberto Murara Neto Aarón Escandell Banacloche Ignacio Peña Sotorres Santiago Arias Clément Nicolas Laurent Lenglet Víctor David Díaz Miguel 42′ 42′ 77′ 77′ Óscar Mingueza García 46′ 46′ Carlos Neva Tey 75′ 75′ 90′ 90′ Gerard Pique 78′ 78′ Germán Sánchez Barahona Samuel Umtiti 67′ 67′ 71′ 71′ Maxime Gonalons 60′ 60′ Pablo Martín Páez Gavira 30′ 30′ 40′ 40′ Angel Montoro Sanchez 74′ 74′ Ricard Puig Martí Rubén Rochina Naixes 46′ 46′ Luuk de Jong Ismael Ruiz Sánchez Alberto Soro Álvarez 90′ 90′ Carlos Bacca 67′ 67′ Luis Javier Suárez Charris