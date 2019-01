Szóste ligowe zwycięstwo z rzędu i 400. gol Leo Messiego w Primera Division – takie są najważniejsze informacje po meczu Barcelony z zespołem Eibar (3-0). Katalończycy umocnili się na prowadzeniu w Primera Division i mają pięć punktów przewagi nad Atletico Madryt.

Faworyt był jeden. I to bezapelacyjny. Co prawda Barcelona dość nieoczekiwanie przegrała w środku tygodnia z Levante (1-2) w Pucharze Króla, ale wszystkie mecze ligowe od początku grudnia zakończyła na swoją korzyść. W sumie pięć, strzelając przy okazji 15 goli. Co więcej, w ostatnich dwóch meczach przeciwko ekipie Eibar na Camp Nou Katalończycy trafiali do siatki aż 10-krotnie.

Argument za tym, że Messi i spółka nie odpuszczą był jeszcze jeden. Jeszcze zanim wyszli na boisko, Antoine Griezmann dał zwycięstwo ekipie Atletico, przybliżając madrytczyków zaledwie na dwa punkty do lidera.

Była 19. minuta, gdy wreszcie gospodarze zasłużenie objęli prowadzenie. Akcję można zresztą pokazywać do znudzenia, bo wymiana podań między Coutinho i Suarezem była najwyższej klasy. Urugwajczyk znalazł się dzięki temu w sytuacji sam na sam z bramkarzem i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Na tablicy wyników nie było tego aż tak widać, ale Barcelona miała w pierwszej połowie wyraźną przewagę. Taką, aby spokojnie kontrolować mecz. Goście od zwycięstwa z Realem jeszcze w listopadzie trochę się zacięli i ostatnio tylko remisowali. Ale na Camp Nou nie mieli na to żadnych szans.

Bramka Messiego tuż po przerwie, znowu po koronkowej akcji z Suarezem, przesądziła sprawę definitywnie. Co ważne - dla Argentyńczyka było to szczególne trafienie. Dzięki temu Messi ma już na koncie 400 goli w 435 meczach La Liga (a 576, licząc oficjalne występy w Barcelonie we wszystkich rozgrywkach). Za chwilę mógł zresztą poprawić to osiągnięcie, po znakomite akcji w trójkącie Coutinho-Suarez-Messi, ale tym razem bramkarz Riesgo okazał się lepszy.



Przy kolejnym strzale Suareza - po szybko rozegranym rzucie z autu - był już jednak bezradny i Barcelona łatwo zdobyła kolejne trzy punkty.



Barcelona - Eibar 3-0 (1-0)

1-0 Suarez (19.), 2-0 Messi (54.), 3-0 Suarez (60.)

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto (83. Semedo), Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitić, Busquets (67. Vidal), Arthur (72. Dembélé) - Messi, Suárez, Coutinho.

Eibar: Riesgo - Peña, Bigas, Arbilla, Cote - Escalante (77. Kike), Diop - Orellana, Jordán, Cucurella (64. De Blasis) - Sergi Enrich (83. Cardona).

Zdjęcie Leo Messi i Luis Suarez, bohaterowie meczu Barcelony z Eibar / AFP

