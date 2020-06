Piłkarze Realu Madryt mają przewagę dwóch punktów nad Barceloną, ale ich trener Zinedine Zidane jest przekonany, że walka o mistrzostwo Hiszpanii potrwa do końca sezonu. W 33. kolejce "Duma Katalonii” zagra z Atletico Madryt, zaś "Królewscy" z Getafe CF.

W minionej serii najlepsze kluby grały na wyjazdach - w sobotę Barcelona zremisowała z Celtą Vigo 2-2, a w niedzielę Real pokonał zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Espanyol Barcelona 1-0

"Kwestia tytułu rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Wystarczy zobaczyć, jak ciężko było rywalizować przeciwko ostatniej drużynie. W lidze hiszpańskiej nigdy nic nie wiadomo. Wcześniej prowadziła Barcelona, a teraz my jesteśmy na czele" - wskazał Zidane, cytowany w miejscowych mediach.



Jego podopieczni zmierzą się w czwartek o godz. 22 z Getafe. Ten rywal plasuje się na piątej pozycji.



Broniąca tytułu Barcelona będzie miała krótszą przerwę od Realu, bowiem już we wtorek, również o godz. 22, spotka się z bardzo trudnym rywalem - wicemistrzem sprzed roku Atletico Madryt, które obecnie jest trzecie w Primera Division.



"Nie poddamy się" - zapowiedział obrońca "Barcy" Gerard Pique i dodał, że walka do końca rozgrywek jest w DNA tego klubu.