Primera Division. "Barca" wicemistrzem Hiszpanii, zmiana w strefie spadkowej

Za nami przedostatnia, 37. już kolejka rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy - i trzeba przyznać szczerze, że największe emocje już dawno za nami, bo mistrzowski tytuł już jakiś czas temu zapewnił sobie Real Madryt. W Primera Division pozostało jednak jak dotychczas jeszcze kilka pytań bez odpowiedzi - data 15 maja rozjaśniła nieco całą sytuację.

W niedzielę byliśmy świadkami meczów niemal wszystkich drużyn z pierwszego poziomu rozgrywkowego - dzień wcześniej swoje spotkanie rozegrały jedynie Valencia i Espanyol. Działo się więc naprawdę sporo.

Primera Division. FC Barcelona wicemistrzem Hiszpanii

"Blaugrana", choć pewna gry w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie, wciąż nie mogła formalnie dopisać do swojego konta wicemistrzostwa przed przedostatnią kolejką. W wypadku dwóch kolejnych porażek i jednoczesnych dwóch wygranych Atletico Madryt "Los Colchoneros" byli w stanie przegonić ją jeszcze w tabeli. Ten scenariusz się jednak nie spełnił.

Podopieczni Xaviego rozegrali momentami dosyć senny mecz, w którym zremisowali 1-1 z Getafe. Madrytczycy z kolei przez dosyć długi czas prowadzili z Sevillą, ale w 85. minucie En Nesyri zdobył gola dla drużyny z Andaluzji i potyczka zakończyła się remisem 1-1. Tym samym przy stracie pięciu punktów do FCB przed ostatnim meczem "Los Rojiblancos" mogą zapomnieć o drugim miejscu na podium.

Primera Division. W sprawie pucharów już prawie wszystko jasne

Sevilla z kolei ma tylko jedno "oczko" straty do Atletico i jest jednocześnie pewna gry w Lidze Mistrzów - w teorii rywale zza miedzy z Realu Betis mogą się jeszcze zrównać z nią punktami, ale "Los Nervionenses" mają lepszy bilans bezpośredni, a to on byłby kluczowy. Betis z kolei ma zapewniony udział w Lidze Europy, podobnie jak Real Sociedad.

Walka o puchary toczy się więc już de facto jedynie w przypadku Ligi Konferencji - do niej może awansować siódmy Villarreal lub ósmy obecnie Athletic Bilbao - obie ekipy dzieli punkt.

Pierwsze osiem drużyn wygląda więc następująco: Real Madryt (85 pkt), FC Barcelona (73), Atletico Madryt (68), Sevilla (67), Betis (64), Real Sociedad (62), Villarreal (56), Athletic Bilbao (55).

Primera Division. Roszady w strefie spadkowej, walka o utrzymanie trwa

Tymczasem w strefie spadkowej nastąpiły pewne zmiany. Na ostatnim miejscu w tabeli wylądowało Deportivo Alaves, które - podobnie jak przedostatnie Levante - jest już pewne relegacji. Mała roszada była wynikiem bezpośredniego starcia obu ekip - klub z Walencji wygrał 3-1.

Na 18. miejscu, ostatnim oznaczającym spadek, jest teraz Cadiz, który zremisował 1-1 z Realem Madryt, ale został wyprzedzony przez RCD Mallorca, które ograło z kolei Rayo Vallecano 2-1. Obie ekipy mają po 36 punktów, więc ostatnia kolejka będzie dla nich naprawdę gorąca - zresztą nie tylko dla nich, bowiem na spadek mogą "liczyć" jeszcze inne ekipy.

Ostatnia seria gier zostanie rozegrana 22 maja o godz. 18.30.

Primera Division. Wyniki 37. kolejki

Athletic Bilbao 2-0 Osasuna

Atletico Madryt 1-1 Sevilla FC

Real Betis 2-0 Granada

Cadiz 1-1 Real Madryt

Celta Vigo 1-0 Elche

Getafe 0-0 FC Barcelona

Levante 3-1 Deportivo Alaves

RCD Mallorca 2-1 Rayo Vallecano

Villarreal 1-2 Real Sociedad

Espanyol 1-1 Valencia (mecz rozegrany w sobotę)