Primera Division. Atletico odzyskuje pozycję samodzielnego lidera

Betis Sewilla zremisował z Atletico Madryt 1-1 w meczu 30. kolejki Primera Division. Jeden punkt wystarczył, by wybrańcy Diego Simeone odzyskali samodzielne prowadzenie w tabeli. Ich przewaga nad Realem Madryt i Barceloną pozostaje jednak minimalna.

30. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-04-11 21:00 | Stadion: Estadio Benito Villamarín | Arbiter: Guillermo Cuadra Fernández Real Betis Balompié Atletico Madryt 1 1 DO PRZERWY 1-1 Tello 20' Y. Carrasco 5'

Po zwycięstwie Realu Madryt w El Clasico strefa komfortu piłkarzy Atletico zawęziła się do zera. Lokalny rywal zrównał się z nimi punktami i wyścig po tytuł mistrza Hiszpanii rozpoczął się w zasadzie od początku. W stolicy Andaluzji podopieczni Diego Simeone chcieli za wszelką cenę ponownie urwać się grupie pościgowej.



Dali temu wyraz już w piątej minucie spotkania. Angel Correa "dzióbnął" piłkę tuż przed wychodzącym na przedpole Claudio Bravo, a Yannick Carrasco tylko dopełnił formalności, mając przed sobą otwartą drogę do bramki.

Z prowadzenia "Los Colchoneros" cieszyli się jednak jedynie kwadrans. Składną akcję gospodarzy wolejem z 11. metra wykończył Cristian Tello.



Luis Suarez kontuzjowany - jego absencja okazuje się dotkliwa

Goście grający bez kontuzjowanego Luisa Suareza dysponowali ograniczoną siłą ognia. Optyczna przewaga należała bezdyskusyjnie do Betisu, który co i rusz nękał szybkim atakiem defensywę Atletico. Nie przełożyło się to jednak na korektę rezultatu.

Remis pozwolił madrytczykom odzyskać samodzielną pozycję lidera. Punkt przewagi nad Realem - i dwa nad Barceloną - oznacza, że finisz batalii o końcowy triumf w Primera Division zapowiada się fascynująco.



Betis Sewilla - Atletico Madryt 1-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Carrasco (5.), 1-1 Tello (20.)

1 1 Real Betis Balompié Atletico Madryt Oblak Savić Hermoso Giménez Trippier Saúl Koke Carrasco Herrera Correa Félix Bravo Emerson Mandi Bartra Moreno Rodríguez Ruibal Tello Canales Joaquín Fekir SKŁADY Real Betis Balompié Atletico Madryt Claudio Andres Bravo Munoz Jan Oblak Emerson Aparecido Leite de Souza Junior Stefan Savić Aissa Mandi 63′ 63′ Mario Hermoso Canseco Marc Bartra José Gimenez Alejandro Moreno Lopera 78′ 78′ Kieran Trippier 90′ 90′ Guido Rodríguez . Saul Niguez 75′ 75′ Aitor Ruibal García Jorge Resurrecion Merodio Koke 20′ 20′ Cristian Tello 5′ 5′ Yannick Carrasco Sergio Canales 64′ 64′ Hector Herrera 63′ 63′ Sanchez Joaquin Ángel Martín Correa Nabil Fekir 48′ 48′ João Félix Sequeira REZERWOWI Joel Robles Blázquez Ivo Grbić Sidnei Rechel da Silva Júnior Felipe Augusto de Almeida Monteiro Juan Miranda González 63′ 63′ Renan Augusto Lodi dos Santos Martin Montoya 78′ 78′ Szime Vrsaljko Paul Edgar Akouokou 48′ 48′ Lucas Torreira Di Pascua 90′ 90′ William Carvalho 64′ 64′ Victor Machin Perez Vitolo Yassin Fékir Sergio Camello Pérez 63′ 63′ Juan Miguel Jiménez López 75′ 75′ Diego Lainez Leyva Lorenzo Jesús Morón García

STATYSTYKI Real Betis Balompié Atletico Madryt 1 1 Posiadanie piłki 54,3% 45,7% Strzały 6 9 Strzały na bramkę 5 5 Rzuty rożne 5 5 Faule 12 13

