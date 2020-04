Atletico Madryt jest kolejnym klubem, który mocno zaciska pasa w dobie kryzysu. Piłkarze i sztab trenerski stracą aż 70 procent dotychczasowych zarobków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 11-latek z Polski wyróżniony przez Barcelonę. Zdobył piękne bramki. Wideo INTERIA.TV

Podobnie jak wiele innych klubów, cięcia nie omijają Atletico Madryt. Klub zareagował dokładnie tak, jak przed kilkoma dniami FC Barcelona, która będzie wypłacać piłkarzom jedynie 30 procent ich pensji.

Reklama

To nie koniec podobieństw między działaniami Atletico i Barcelony. Klub Diego Simeone także zadeklarował, że zawodnicy oraz sztab trenerski przekaże dodatkowe pieniądze, by pozostali pracownicy Atletico dostawali swoje wynagrodzenia w całości. Łącznie klub zatrudnia 430 pracowników.



Liga hiszpańska została przerwana po rozegraniu 27 z 38 zaplanowanych kolejek. Liderem La Liga jest FC Barcelona, która wyprzedza Real Madryt, Sevillę CF oraz Real Sociedad. Atletico zajmuje szóstą pozycję, ustępując jeszcze Getafe.



"Atleti" znakomicie szło za to w Lidze Mistrzów, gdzie zespół awansował do ćwierćfinału, eliminując po drodze obrońcę tytułu - Liverpool FC.





Zdjęcie Diego Simeone / Getty Images

WG