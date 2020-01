Primera Division: Atletico Madryt - Levante UD 2-1 w 19. kolejce

W 19. kolejce Primera Division Atletico Madryt pokonało Levante 2-1. Drużyna Diego Simeone mogła wygrać znacznie wyżej, ale nie wykorzystała wielu okazji.

19. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-01-04 18:30 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Widzów: 59084 | Arbiter: Ricardo De Burgos Bengoetxea Atletico Madryt Levante UD 2 1 DO PRZERWY 2-1 Á. Correa 13' Felipe 18' Roger Martí 16'

Atletico od początku było wyraźnie lepsze. Już w pierwszej minucie bardzo dobrą okazję miał Angel Correa, ale dobrze spisał się bramkarz rywali.

Później poprawił skuteczność. Choć nie tylko on, bo od 13. do 18. minuty padły trzy bramki. Argentyńczyk jednak rozpoczął strzelanie. Po szybkiej akcji trafił do siatki.

Rywale odpowiedzieli po trzech minutach. Z rzutu wolnego zagrał Jose Campana, a do siatki trafił Marti Roger. Po jego strzale piłka odbiła się od ręki Alvaro Moraty, ale sędzia uznał gola.

Dwie minuty później Atletico ponownie prowadziło. Renan Lodi dośrodkował, a w tłoku najlepiej odnalazł się Felipe i trafił do siatki.

2 1 Atletico Madryt Levante UD Oblak Felipe Gimenez Lodi Trippier Herrera Partey Saul Félix Morata Correa Fernández Cabaco Almada Coke Toño Postigo Bardhi Campana Radoja Rochina Mayoral Martí SKŁADY Atletico Madryt Levante UD Jan Oblak Aitor Fernández Abarisketa 18′ 18′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro 52′ 52′ Erick Cathriel Cabaco Almada José Gimenez Jorge Andújar Moreno Coke 63′ 63′ Renan Augusto Lodi dos Santos Antonio García Aranda Kieran Trippier Sergio Postigo Redondo Hector Herrera Enis Bardhi 27′ 27′ Thomas Teye Partey Jose Campana . Saul Niguez 85′ 85′ Nemanja Radoja 87′ 87′ João Félix Sequeira 43′ 43′ 72′ 72′ Rubén Rochina Naixes Alvaro Morata 46′ 46′ Borja Mayoral Moya 13′ 13′ Ángel Martín Correa 16′ 16′ Roger Martí Salvador REZERWOWI Antonio Adan Garrido Oier Olazabal Santiago Arias Carlos Clerc Martínez Mario Hermoso Canseco Eliseo Falcón Falcón Marcos Llorente Moreno Pablo Martínez Andrés 63′ 63′ Victor Machin Perez Vitolo 46′ 46′ José Luis Morales Nogales Sergio Camello Pérez 85′ 85′ 90′ 90′ Nikola Vukcevic 87′ 87′ Germán Valera Karabinaite 72′ 72′ Hernâni Jorge Santos Fortes

Później emocje opadły. Mecz zrobił się jednostronny. Atletico atakowało, ale nie potrafiło skutecznie wykończyć akcji i do przerwy prowadziło jedną bramką.

W drugiej połowie Atletico nadal było zdecydowanie lepsze, ale nie potrafiło udokumentować przewagi bramką. Pod bramką rywali najaktywniejsi byli Joao Felix i Saul Niguez. Mieli kilka sytuacji, ale nie żadnej nie potrafili wykorzystać. Portugalczyk popisał się ładną akcją w 55. minucie, kiedy minął kilku rywali. Strzelił jednak lekko i bramkarz łatwo obronił.

20 minut później Joao Felix ponownie mógł trafić do siatki. Po zagraniu od Kieran Trippiera strzelał z 16. metrów, ale uderzył kilkanaście centymetrów obok bramki.

Do końca meczu wynik już się nie zmienił. Atletico mogło wygrać znacznie wyżej, ale i tak cieszyło się z trzech punktów.

Atletico Madryt - Levante 2-1

Bramki: 1-0 Correa (13.), 1-1 Roger (16.), 2-1 Felipe (18.)

STATYSTYKI Atletico Madryt Levante UD 2 1 Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 16 6 Strzały na bramkę 9 3 Rzuty rożne 5 5 Faule 9 10 Spalone 2 2

