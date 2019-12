Primera Division. Atletico Madryt - FC Barcelona. Mecz trwa

W hicie ekstraklasy hiszpańskiej Atletico Madryt podejmuje Barcelonę. Antoine Griezmann wraca na Wanda Metropolitano pierwszy raz po transferze do stolicy Katalonii. Śledź relację z Interią!

Przed bieżącym weekendem Barcelona otwierała tabelę La Liga. Wczorajsze zwycięstwo Realu Madryt nad Deportivo Alaves (2-1) zepchnęło "Dumę Katalonii" z fotela lidera. Dla Lionela Messiego i jego kolegów dzisiejszy bój to zatem bitwa o odzyskanie miejsca na szczycie stawki.

Kibice Atletico nie mają powodów do zadowolenia. Z sześciu ostatnich meczów ich ulubieńcy wygrali tylko jeden. Z kolei Barcelona przybywa do Madrytu z trzema kolejnymi triumfami na koncie. A w jej szeregach ten, na którego zwrócone są dzisiaj oczy wszystkich - Antoine Griezmann. Dla Francuza to pierwsza wizyta na Wanda Metropolitano po zmianie klubowych barw, na którą zdecydował się minionego lata.

Przy okazji dwóch poprzednich wizyt na obiekcie Atletico piłkarze z Katalonii zmuszeni byli "gonić" wynik. Tym razem w pierwszych minutach znów śmielej zaatakowali gospodarze. Z kolei każdemu atakowi Barcelony - jeśli tylko przy piłce znajdował się Griezmann - towarzyszyły przeraźliwe gwizdy.



Już w 7. minucie goście mogli mówić o olbrzymim szczęściu. Po wstrzeleniu piłki ze skrzydła w pole karne Barcy trącił ją Junior Firpo, a ta trafiła w słupek.

Wydawało się, że bramka dla gospodarzy musi paść niespełna kwadrans później, gdy z powietrza bez przyjęcia uderzał Hermoso. Mimo że uderzał z kilku metrów i miał przed sobą tylko bramkarza, ter Stegen spisał się między słupkami fantastycznie i wybronił strzał nogami!

Po 25 minutach gry liczba celnych strzałów po stronie mistrzów Hiszpanii wynosiła... zero. Dopiero marna próba Rakiticia nieznacznie poprawiła tę statystykę. Znamienne, że pierwszy korner "Barca" wykonywała dopiero w 35. minucie. Efekt? Messi wyekspediował piłkę... na aut bramkowy.



Gdy do końca pierwszej odsłony pozostawało pięć minut, ter Stegen po raz kolejny uratował swój zespół przed stratą gola. Tym razem wybronił na linii bramkowej silne uderzenie głową Moraty. Gdyby jednak piłka zmierzała bliżej słupka, nie miałby nic do powiedzenia.

Stojącego w drugiej bramce Oblaka postraszył tylko Pique, który trafił futbolówką w poprzeczkę. Do przerwy w dogodnych sytuacjach do zdobycia gola mieliśmy więc rezultat 3-1.

Na początku drugiej odsłony mecz stracił nieco na dynamice. Goście szukali natchnienia w Messim, ale argentyński wirtuoz miał prawo ponarzekać na dyspozycję dnia. Raził niedokładnością i spóźnionymi reakcjami.

Pierwszy celny strzał największy gwiazdor Barcelony oddał dopiero po godzinie gry. Uderzył z dystansu po ziemi. Jego próba nie sprawiła jednak Oblakowi większych problemów. W kolejnej akcji w światło bramki trafił również Suarez, ale i tym razem słoweński bramkarz spisał się bez zarzutu.

Atletico Madryt - FC Barcelona 0-0 - trwa II połowa

15. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-12-01 21:00 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Widzów: 64226 | Arbiter: A. Mateu Lahoz Atletico Madryt FC Barcelona 0 0

0 0 Atletico Madryt FC Barcelona Oblak Felipe Hermoso Trippier Herrera Koke Partey Saul Morata Félix Correa ter Stegen Firpo Lenglet Pique Roberto de Jong Rakitić Arthur Messi Suarez Griezmann SKŁADY Atletico Madryt FC Barcelona Jan Oblak Marc-André ter Stegen Felipe Augusto de Almeida Monteiro 18′ 18′ Héctor Junior Firpo Adames Mario Hermoso Canseco 65′ 65′ Clément Nicolas Laurent Lenglet Kieran Trippier 32′ 32′ Gerard Pique Hector Herrera Sergi Roberto Jorge Resurrecion Merodio Koke Frenkie de Jong 8′ 8′ Thomas Teye Partey 51′ 51′ Ivan Rakitić . Saul Niguez Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Alvaro Morata Lionel Messi João Félix Sequeira Luis Suarez 21′ 21′ Ángel Martín Correa Antoine Griezmann REZERWOWI Antonio Adan Garrido Norberto Murara Neto Santiago Arias Samuel Umtiti Renan Augusto Lodi dos Santos Moussa Wagué Thomas Lemar Carles Aleña Castillo Marcos Llorente Moreno Arturo Vidal Victor Machin Perez Vitolo Anssumane Fati Ivan Šaponjić Carles Pérez Sayol

STATYSTYKI Atletico Madryt FC Barcelona 0 0 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 8 8 Strzały na bramkę 1 4 Rzuty rożne 7 4 Faule 10 8 Spalone 1 0