Primera Division. Antoine Griezmann o krok od powrotu do Atletico Madryt

Primera Division

Antoine Griezmann niemal na pewno nie będzie w najbliższym sezonie występował w barwach FC Barcelony. "Duma Katalonii" jest bliska wypożyczyenia piłkarza z opcją pierwokupu do Atletico Madryt, a więc do klubu, z którego Griezmann wcześniej przybył do Barcelony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski: Lewandowski o spekulacjach dotyczących odsunięcia Paulo Sousy. (POLSAT SPORT) Wideo Polsat Sport