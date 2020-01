Gwiazdor FC Barcelona Antoine Griezmann znany jest nie tylko jako genialny piłkarz, ale i wielki fan NBA. Francuz przyjaźni się z wieloma przedstawicielami najlepszej koszykarskiej ligi świata, między innymi byłym zawodnikiem Stevem Nashem, który omal nie zawstydził go swoimi piłkarskimi umiejętnościami.

Griezmann zmierzył się z Nashem w niecodziennym wyścigu. Obaj mieli przebiec wzdłuż całe boisko do koszykówki, podbijając jednocześnie nogami futbolówkę.

Wydawać by się mogło, że w tym piłkarskim wyzwaniu Francuz nie da żadnych szans 45-letniemu Kanadyjczykowi. Tymczasem to były zawodnik m.in. Phoenix Suns i Los Angeles Lakers prowadził na półmetku rywalizacji, a pozycję lidera stracił dopiero po drobnym błędzie technicznym, który wybił go z rytmu.

- Wygląda na to, że ktoś próbował zatrzymać mnie wślizgiem w połowie drogi. Żółta kartka! - żartował sam z siebie w mediach społecznościowych, podając dalej nagranie opublikowane przez B/R Football.

Już w najbliższy weekend FC Barcelona, z Griezmannem w składzie, wznowi rywalizację o tytuł mistrza Hiszpanii po przerwie zimowej. "Duma Katalonii" będzie walczyć o obronę trofeum pod wodzą nowego trenera - Quique Setiena, który w poniedziałek 13 stycznia zastąpił na stanowisku dotychczasowego szkoleniowca Ernesta Valverde. 61-latek zadebiutuje w nowej roli w niedzielę o 21.00 w meczu z Granadą na Camp Nou.

