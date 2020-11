Ansu Fati może stracić nawet pięć miesięcy. Młody napastnik Barcelony w poniedziałek przeszedł operację lewego kolana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Popis techniki Ansu Fatiego. Ale przyjęcie piłkarza Barcelony! Wideo INTERIA.TV

Zabiegu dokonał doktor Ramon Cugat i od strony medycznej wszystko przebiegło pomyślnie.

Reklama

"Fati poczuł dyskomfort w pierwszej połowie i dlatego w przerwie doszło do zmiany, żeby nie ryzykować jego zdrowia" - mówił po spotkaniu z Betisem Sewilla, wygranym 5-2, Ronald Koeman, trener Barcelony.



Wtedy wydawało się, że to nic poważnego, potem jednak przyszły wieści o operacji, chodziło dokładnie o łąkotkę w lewym kolanie.



Teraz przed 18-latkiem walko o powrót do zdrowia i na boisko. Piłkarz może stracić większą część sezonu 2020/21, nawet pięć miesięcy.



Fati w obecnych rozgrywkach wystąpił w 10 meczach, strzelając pięć goli.

Zdjęcie Ansu Fati / Getty Images