Achraf Hakimi jest w tym sezonie jednym z wyróżniających się piłkarzy w Borussii Dortmund. Jego dwuletnie wypożyczenie do klubu z Zagłębia Ruhry latem dobiegnie końca i niemal nikt nie ma wątpliwości, że będzie to oznaczało dla Marokańczyka powrót na Estadio Santiago Bernabeu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Borussia Dortmund - RB Lipsk 3-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

BVB, rzecz jasna, będzie się starać o przedłużenie wypożyczenia lub transfer definitywny, o czym marzy dyrektor sportowy klubu Michael Zorc. Real Madryt jednak, jak donosi hiszpański dziennik "As", nie bierze pod uwagę takiej możliwości i chce, by 21-latek powrócił do Madrytu.

Reklama

Hakimi to nominalny prawy obrońca. Z powodzeniem występuje też na lewej stronie defensywy i obu skrzydłach.

Mimo wielu zadań defensywnych, Marokańczyk z hiszpańskim paszportem zdobył już w tym sezonie sześć bramek dla Borussii. Ten wynik w drużynie Królewskich dałby mu drugie miejsce w klasyfikacji strzelców (ex aequo z Rodrygo Goesem), tuż za Karimem Benzemą.

Gdy 21-latek przenosił się do Niemiec, branżowy portal Transfermarkt.de wyceniał do na 7,5 mln euro. Teraz jego wartość wzrosła kilkukrotnie i wynosi już 45 mln euro.

Hakimi więc, podobnie jak Martin Odegaard, ma wrócić z wypożyczenia już latem. Na jego powrocie do stolicy Hiszpanii ucierpi prawdopodobnie Alvaro Odriozola, który nie ma najwyższych notowań u Zinedine’a Zidane’a, a swoimi nielicznymi występami nie jest w stanie przekonać do siebie trenera i kibiców.

TB

Primera Division - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy