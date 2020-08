Hiszpańskie służby medyczne potwierdziły do czwartkowego popołudnia 24 zachorowania na Covid-19 piłkarzy występujących w zespołach, które brały udział w rozgrywkach Primera Division w sezonie 2019/20.

Według informacji dziennika “Marca", powołującego się na ministerstwo zdrowia Hiszpanii, epidemia dotknęła już 13 z 20 klubów. Gazeta odnotowała, że pod względem liczby zakażonych graczy przewodzi Athletic Bilbao z sześcioma przypadkami infekcji, potwierdzonymi w tym tygodniu.

Poza klubem pochodzącym z Kraju Basków przypadki infekcji koronawirusem potwierdzono również w zespołach Atletico Madryt, FC Barcelona, Osasuna Pampeluna, Valencia CF, Deportivo Alaves, Celta Vigo, SD Eibar, Levante UD, Real Valladolid, SD Huesca (beniaminek ekstraklasy w sezonie 2020/21), Granada CF, a także Betis Sewilla.



“Marca" przypomina, że w poprzednich miesiącach dwa przypadki Covid-19 potwierdzono także w zespołach Realu Madryt oraz Sevilla FC.



Wśród najbardziej znanych zawodników, u których potwierdzono obecnie zakażenie wirusem SARS-CoV-2, są Angel Correa i Sime Vrsaljko z Atletico Madryt oraz Inaki Williams z Athletic Bilbao.



Winą za liczne przypadki zachorowań na Covid-19 madrycka gazeta obarcza samych piłkarzy, którzy w sezonie urlopowym nie stronią od masowych imprez, zabaw i nie stosują się do wytycznych służb sanitarnych, unikając zachowania dystansu społecznego i noszenia masek.



“Wakacje doprowadziły do wielu zakażeń wśród piłkarzy (...) jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu" - napisała “Marca", publikując jednocześnie kilka zdjęć z zabaw z udziałem piłkarzy, którzy zlekceważyli przepisy sanitarne.



Sportowy dziennik wskazuje, że rosnąca liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zagraża nie tylko przygotowaniom do nowego sezonu, ale w ogóle krzyżuje plany szkoleniowe dotyczące rundy jesiennej, a nawet stawia ją pod znakiem zapytania.



Rozpoczęcie sezonu 2020/21 zaplanowano w pierwszej lidze hiszpańskiej na 12 września. Rozgrywki dobiegną końca 23 maja 2021 r.



Marcin Zatyka