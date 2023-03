Gianni Infantino o "sprawie Negreiry": "Ważne, by zrozumieć i znaleźć rozwiązania"

- Oczywiście obserwuję wszystko, co dzieje się w reprezentacjach i klubach. Kiedy dochodzi do negatywnych sytuacji, to nas to martwi, ponieważ kluby, zwłaszcza te wielkie, robią wiele dla futbolu, i to nie tylko w skali miasta czy kraju, ale dla całego świata. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy i zamierzamy przeanalizować to, co się stało, aby zobaczyć jak można to rozwiązać - stwierdził.