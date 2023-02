Szef La Liga Javier Tebas zasugerował prezydentowi Barcelony, że ten - w obliczu afery wokół katalońskiego klubu - powinien podać się do dymisji. Reakcja prezesa FC Barcelona była gwałtowna - zawołał, że szef La Liga ma obsesję na punkcie jego klubu . Mimo tego wybuchu prezes postanowił jednak coś ze sprawą zrobić i zlecił niezależne, zewnętrzne dochodzenie.

Jak mówi, zasługują na to kibice klubu i socios. Chce wyjaśnienia sprawy raz na zawsze i zamknięcia tej historii.

Potężna afera wokół FC Barcelony, związana m.in. z rzekomym przyjmowaniem pieniędzy od klubu przez byłego wiceprezesa Komitetu Technicznego Sędziów - Jose Marię Enriqueza Negreirę. Kataloński klub miał bowiem opłacać go, a ten w zamian miał przesyłać do klubu raporty dotyczące arbitrów i młodych zawodników. To jednak nie wszystko, bo "przy okazji" pojawił się wątek dotyczący przekazania niemałej sumy pieniędzy byłemu trenerowi rezerw Josepowi Contrerasowi za rzekome fikcyjne "usługi doradcze".