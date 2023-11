W sobotę 25 listopada FC Barcelona grała z rywalem, z którym nie wygrała żadnego z poprzednich czterech meczów. Nie doszło do przełomu - straciła punkty z Rayo Vallecano piąty raz z rzędu, remisując na Vallecas 1:1. Goście czuli się pokrzywdzeni brakiem podyktowania rzutów karnych po faulach na Raphinhi i Robercie Lewandowskim . Polski napastnik został powalony na ziemię przez jednego z rywali, gdy piłka była w innym miejscu boiska.

Joan Laporta wrócił do tych sytuacji na środowych obchodach 124. rocznicy powstania klubu. Obecni w sali byli najważniejsi działacze, także były prezes Joan Gaspart czy syn Armanda Carabéna, którzy zarządzał "Dumą Katalonii" w latach 1970-73 i odpowiadał za sprowadzenie Johana Cruyffa. Zdmuchnięto symboliczne świeczki, ale w pewnym momencie Laporta zaczął być pytany przez dziennikarzy o sprawy bieżące. Jak to ma w zwyczaju, nie gryzł się w język, sugerując że media przemilczały temat wspomnianych nieodgwizdanych "jedenastek".

Wielu czekało na to, że przegramy z Porto. Nie jest łatwo być z Barcelony. Musimy walczyć z wieloma rzeczami. W tym tygodniu mówiło się tylko o głupotach, kiedy powinno się mówić o rzucie karnym na Raphinhi czy o tym, co zrobili Lewandowskiemu. Gdyby coś takiego przydarzyło się Realowi, na pewno mówiłoby się o tym przez cały tydzień

Joan Laporta: "Zawsze musieliśmy walczyć z przeciwnościami"

- To nie jest stawianie siebie jako ofiary. Zawsze musieliśmy walczyć z przeciwnościami, lubimy pokonywać przeszkody. My, aby wygrywać, musimy być dużo lepsi od rywali, a oni nam to utrudniają. Teraz wygraliśmy z Porto i mamy żelazne morale, aby pokonać Atlético Madryt i Gironę - dodał, zostawiając w domyśle, kto utrudnia Barcelonie życie.