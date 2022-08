Prezes Barcelony zdradził, po co jest jej potrzebny Robert Lewandowski!

Oprac.: Paweł Pieprzyca La Liga

"Barcelona jest zwycięskim klubem i potrzebuje wzorców do naśladowania, a takim jest Robert Lewandowski" - przyznał Joan Laporta, prezes Barcelony, w wywiadzie dla "New York Timesa", odnosząc się do transferu kapitana reprezentacji Polski z Bayernu Monachium.

Zdjęcie Joan Laporta i Robert Lewandowski / AFP