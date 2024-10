FC Barcelona: Joan Laporta chwali Raphinhę, Roberta Lewandowskiego i Hansiego Flicka

Trudno się dziwić pochwałom w kierunku Niemca. Zespół zdobył 24 na 27 możliwych punktów w pierwszych dziewięciu kolejkach. Po wpadce z AS Monaco (80 minut gry w osłabieniu) odbił się w Lidze Mistrzów, rozbijając Young Boys 5:0. Były szkoleniowiec Bayernu Monachium pokazuje także swoją charyzmę i zamiłowanie do wprowadzania bądź utrzymywania porządku - niedawno upominał kibiców przychodzących pod centrum treningowe, by nie podchodzili za blisko, bo może być to dla nich niebezpieczne.