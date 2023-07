Prezes Barcelony powiedział to o Messim. Ten już jest w nowym domu

36-letni napastnik praktycznie całą profesjonalną karierę spędził w Barcelonie . Zdobył z nią 35 tytułów . Przed dwoma laty zmienił jednak klub. Po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do PSG . Zrobił to, ponieważ "Duma Katalonii" miał kłopoty finansowe.

"Czy Messi jeszcze kiedyś zagra w Barcelonie? To trudna sprawa, musicie zapytać Leo... wszyscy chcieliśmy, aby tak się stało, jednak to było niemożliwe. On zawsze będzie wielkim piłkarzem, ale ja nie mogę się wystawić, twierdząc, że znowu tutaj zagra" - powiedział Laporta.