Presja na Barcelonę, Real znów nie do ogrania. Nowa gwiazda wciąż zachwyca

La Liga. Celta Vigo - Real Madryt: Przebieg pierwszej połowy spotkania, wynik

Potyczka rozpoczęła się dosyć spokojnie, natomiast Celta "szarpnęła" już w 2. minucie, kiedy to jednak dośrodkowanie Minguezy zostało zatrzymane przez Ruedigera. Nie minęła przy tym chwila i... do siatki strzałem przy ziemi zza pola karnego trafił Fran Beltran .

Co ciekawe w 14. minucie... Kepa po raz kolejny padł ofiarą faulu ze strony Larsena, który wręcz przepchnął go łokciem przy próbie piąstkowania piłki. Arbiter czujnie zatrzymał grę, choć nie zdecydował się na wyjęcie z kieszeni żółtego kartonika. Niemniej Norweg musiał mieć się na baczności.

Nie licząc jednej akcji, kiedy to po próbie podania Rodrygo piłka rykoszetowała od Nuneza i trafiła w boczną siatkę, kolejne minuty płynęły raczej spokojnie. Dopiero w 43. minucie wydarzyło się coś naprawdę wartego odnotowania - po świetnym podaniu Bellinghama Joselu trafił do siatki, ale sęk w tym, że... był na wyraźnym spalonym . Tym samym pierwsza połowa skończyła się bezbramkowym remisem, choć jeszcze przed ostatnim gwizdkiem tej odsłony Bamba rozruszał nieco Kepę swoim strzałem, który trafił jednak za linię końcową.

La Liga. Celta Vigo - Real Madryt: Przebieg drugiej połowy spotkania, wynik

W 66. minucie trybuny w Vigo poderwały się w górę - doskonałe podanie Bellinghama trafiło do Rodrygo, który znalazł się sam na sam z bramkarzem i... został ścięty z nóg przez Villara. Sędzia wskazał na wapno - a do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany i... nie wykorzystał szansy, bo golkiper gospodarzy zdołał odbić piłkę .

W 80. minucie znowu doszło do zmiany wymuszonej kontuzją - zszedł de la Torre, wszedł Rodriguez, ale zdecydowanie istotniejsze było to, co zdarzyło się chwilę potem. Kroos zagrał z rzutu rożnego na głowę Joselu, ten przedłużył lot piłki i w końcu futbolówka trafiła również i na głowę Bellinghama. Ten w zasadzie "półszczupakiem" wykończył akcję i Real wyszedł na upragnione prowadzenie .

Celta Vigo nie była w stanie w kolejnych minutach odpowiedzieć oponentom - za to warto odnotować, że pomocy medycznej potrzebował... Joselu, co na pewno było kolejnym powodem do niepokoju dla Ancelottiego. Niemniej Włoch po końcowym gwizdku mógł z uśmiechem zejść do szatni - jego zawodnicy wykonali plan i - skromnie bo skromnie - ograli "Los Celestes", zapisując na swym koncie kolejne trzy punkty.