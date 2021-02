Alexander Isak to jeden z najgroźniejszych snajperów młodego pokolenia, występujących obecnie w ligach TOP 5. Angielskie media twierdzą, że latem sięgnąć po niego zamierza menedżer Manchesteru City, Josep Guardiola.

Kibice "The Citizens" wierzą, że napastnik Realu Sociedad San Sebastian może być nowym postrachem bramkarzy Premier League. Na wyobraźnię działa jego skuteczność z tegorocznej fazy rozgrywek. W sześciu ostatnich potyczkach pokonywał bramkarza rywali aż dziewięciokrotnie.

W tym sezonie 21-latek ma na koncie w sumie 12 goli i dwie asysty. Zapracował na nie w 20 ligowych potyczkach. Jak twierdzi "Daily Mirror", snajper znalazł się na liście życzeń Josepa Guardioli i po wakacjach straszyć ma już golkiperów Premier League.

Isak do 2019 roku bronił barw Borussii Dortmund. Niemiecki klub zapewnił sobie możliwość sprowadzenia piłkarza z powrotem do siebie za blisko 30 mln euro. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że Szwed nie zamierza wracać do Bundesligi.

W ekipie "Obywateli" miałby zastąpić Sergia Aguero, któremu w czerwcu wygasa kontrakt. Argentyńczyk do tej pory nie doszedł do porozumienia w sprawie warunków prolongaty umowy. Najprawdopodobniej po sezonie opuści Anglię.

Spekuluje się, że latem Isak będzie kosztował nie mniej niż 60 mln euro. Jego kontrakt z Realem Sociedad zachowuje ważność do połowy 2024 roku.

