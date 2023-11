Ansu Fati został wypożyczony na sezon 2023/24 z Barcelony do Brighton, by na Wyspach Brytyjskich złapać ciągłość gry, która pozwoli mu rozwinąć skrzydła i po powrocie być ważnym ogniwem "Dumy Katalonii". Niestety po raz kolejny dało o sobie znać zdrowie. 21-latek często łapie kontuzje, a ta najświeższa ma wykluczyć do z gry aż na trzy miesiące. Zarząd Joana Laporty jest zaniepokojony tą sytuacją.