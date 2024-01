Potworne zamieszanie wokół Realu Madryt. Kibice Barcelony wstrzymali oddech

Latem zeszłego roku Karim Benzema wyemigrował z Europy na Półwysep Arabski. Podpisał trzyletni kontrakt z saudyjskim Al-Ittihad . Wydawało się, że będzie to dla niego zasłużona, piłkarska emerytura.

Tymczasem w czwartek gruchnęła wieść, iż trener Carlo Ancelotti usilnie zabiega o ponowny angaż 36-letniego napastnika. Hiszpańskie media donosiły, że szkoleniowiec prosił o to osobiście prezesa Florentino Pereza, ale spotkał się z odmową .

Komu zależało na zamieszaniu wokół Benzemy? Powrotu do Realu nie będzie

Gorącym tematem żyli nie tylko fani "Los Blancos", ale również kibice Barcelony . Broniąca tytułu mistrzowskiego "Duma Katalonii" w tabeli traci do Realu siedem punktów. Gdyby madrytczycy odzyskali rasowego środkowego napastnika, pościg za nimi stałby się wyzwaniem arcytrudnym .

Tymczasem wygląda na to, że cała historia została sztucznie napompowana i opiera się na mocno fantazyjnym scenariuszu .

Jeszcze w grudniu Benzema wygasił swoje media społecznościowe. Nieformalnym rzecznikiem piłkarza został wtedy jego brat, Gressy. I to właśnie on zdecydowanie uciął sensacyjne spekulacje dotyczące powrotu zdobywcy Złotej Piłki 2022 do Madrytu.