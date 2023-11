Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Fatalne wieści ws. młodej gwiazdy FC Barcelona

Przypomnijmy, że w trakcie meczu Hiszpania - Gruzja w el. Euro 2024 groźnie wyglądającej kontuzji kolana doznał Gavi. Jeden z liderów Barcelony opuścił murawę w 26. minucie gry. Już w pierwszym momencie wyglądało to fatalnie. Komentatorzy obawiali się, że mogło dojść do zerwania więzadeł krzyżowych.

Fatalne wieści ws. gwiazdora Barcy. Sprawdził się czarny scenariusz

Media w Hiszpanii już wcześniej akcentowały, że niepotrzebnie ryzykowano zdrowiem młodego zawodnika. Również w "Dumie Katalonii" po jego kontuzji zapanowała wściekłość, bo Gavi to wciąż młody gracz, a był tak mocno eksploatowany, że zakończyło się to ciężką kontuzją.

Działacze czują ogromną złość w kierunku reprezentacji za wystawienie do gry zawodnika, który w tym sezonie w ogóle nie odpoczywał. Barça uważa, że udział Gaviego w meczu z Gruzją nie był niezbędny, ponieważ niezależnie od wyniku, kadra była już zakwalifikowana do przyszłorocznych mistrzostw Europy, nawet jeśli stawką było znalezienie się w pierwszym koszyku w losowaniu

Innego zdania był jednak selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. "Gdyby nie spotkało to Gaviego, mogłoby to przydarzyć się komuś innemu. Coś takiego może się wydarzyć w meczu ligowym, na treningu, w każdej sytuacji... Futbol to ryzykowna aktywność. To był wypadek, pech, nieszczęście. Gavi był w doskonałym stanie do rozegrania tego meczu" - stwierdził Luis de la Fuente cytowany przez "AS-a".