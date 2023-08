Potężny cios dla Barcelony i "Lewego", tego się nie spodziewali. Wielka strata

O tym, że Dembele był ważnym elementem układanki Xaviego, nawet pomimo licznych problemów ze zdrowiem, w najlepszy sposób świadczą jego statystyki z zeszłego sezonu. 25-latek we wszystkich rozgrywkach zameldował się na boisku 35, strzelił 7 goli, a także zanotował 9 asyst. Choć nie są to oszałamiające liczby, to i tak miały one wymierny wpływ na zdobycie przez Barcelonę mistrzostwa Hiszpanii.