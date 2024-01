Potężny cios dla Barcelony. Gwiazdor zwijał się z bólu, pesymistyczne prognozy

Wielki entuzjazm przed meczem wywołało przybycie do klubu Vitora Roque. "Blaugrana" przyspieszyła transfer Brazylijczyka, który ma wesprzeć wyjątkowo nieskutecznych napastników. Twarzą kryzysu Barcy jest niestety Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski notuje nieprawdopodobny "zjazd", co najlepiej odzwierciedlają jego statystyki. Dość powiedzieć, że 35-latek wypadł już nawet z grona 20 zawodników, którzy są faworytami do sięgnięcia po Złotą Piłkę.