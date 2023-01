FC Barcelona miała w ubiegłym roku bardzo pracowite lato na rynku transferowym - na Camp Nou trafiła bowiem spora grupa piłkarzy z najlepszych europejskich lig, w tym m.in. oczywiście Robert Lewandowski , Franck Kessie, Jules Kounde czy (rzutem na taśmę) Marcos Alonso i Hector Bellerin. Kibice "Barcy" mogli mieć więc powody do zadowolenia, ale... duża aktywność ich ukochanego klubu może teraz odwrócić się przeciwko wicemistrzom Hiszpanii.

" Blaugrana " bowiem od dłuższego czasu stąpała po cienkim lodzie w kwestii balansowania swoich finansów i mieszczenia się w przepisach nakładanych przez La Liga. Teraz wygląda na to, że ów lód ostatecznie zaczyna się załamywać - i trzeba po prostu prędko reagować.

FC Barcelona i niekończący się problem. Dźwignie finansowe już nie pomogą

Według informacji podawanych przez Catalunya Radio zespół bowiem obecnie przekracza o ok. 200 mln euro własny budżet płacowy, przy wydatkach wynoszących łącznie ok. 318 mln. To jednak nie byłoby aż tak problematyczne, gdyby nie fakt, że włodarze drużyny nie mają już w zanadrzu przesadnych możliwości dotyczących uruchamiania tzw. dźwigni finansowych, które wcześniej ratowały ich z podobnych opresji.