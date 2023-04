Potężna burza przed El Clasico! Real Madryt publikuje sensacyjne wideo

W najbliższą środę dojdzie na Camp Nou do rewanżowego meczu w półfinale Copa del Rey: FC Barcelona - Real Madryt. W ekipie ze stolicy zawrzało, gdy podano do publicznej wiadomości obsadę sędziowską na to spotkanie. Dwaj jej członkowie - wedle relacji płynącej z obozu "Los Blancos" - mieli w ostatnim czasie regularnie krzywdzić madrycki zespół. Jako koronny dowód opublikowano w sieci specjalnie na tę okazję skompilowane wideo.