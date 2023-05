O całej sprawie poinformował znany streamer Gerard Romero , pracujący dla kanału Jijantes FC. Jak doniósł podczas transmisji, prezes FC Barcelona Joan Laporta wrócił do Hiszpanii z podróży do Rijadu. Niespodziewanie pojawił się na lotnisku w towarzystwie Piniego Zahaviego , który "mógłby uczestniczyć w ewentualnym transferze Kimmicha do Barcelony".

Joshua Kimmich w FC Barcelona. W sprawę wplątano agenta Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zabierał już głos w sprawie możliwego transferu byłego kolegi z szatni Bayernu Monachium. - Oczywiście, że chętnie widziałbym go w Barcelonie , ale nie chcę się wypowiadać, bo tak naprawdę nie znam tematu i nie wiem, czy to nie jest "kaczka dziennikarska" - przyznał "Lewy" w rozmowie z Canal+ Sport .