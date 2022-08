Poruszające pożegnanie ikony Barcelony. Trybuny skandowały jego nazwisko

Brazylijczyk występował w barwach "Dumy Katalonii" przez wiele lat. Trafił do niej w 2008 roku, a odszedł po sześciu sezonach, przenosząc się do Juventusu. Do stolicy Katalonii wrócił w listopadzie ubiegłego roku, podpisując umowę do końca sezonu 2021/22. W lipcu oficjalnie poinformowano o jego transferze do Pumas.

Wzruszające pożegnanie Daniego Alvesa

Meksykańska ekipa to rywal Barcelony w meczu o Puchar Gampera. Przed niedzielnym spotkaniem klub zorganizował oficjalne pożegnanie Alvesa, które odbyło się we wzruszających okolicznościach. Na telebimie wyświetlono specjalny materiał filmowy, udostępniony również w mediach społecznościowych. Obrońca otrzymał też pamiątkową koszulkę - wszystko przy ogłuszającym akompaniamencie trybun, które skandowały jego nazwisko.

W wyjściowym składzie FC Barcelona na mecz pojawił się Robert Lewandowski. Relację "na żywo" śledzić można w Interii. Transmisja - w Polsacie Sport.