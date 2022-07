Porównali Lewandowskiego i Benzemę. Zaskakujące wnioski

W niedzielę o 5 rano, w ramach amerykańskiego tournée, Barcelona ma zagrać mecz towarzyski z Realem Madryt. Ta rywalizacja, nawet gdy gra nie toczy się o dużą stawkę, zawsze elektryzuje kibiców.

Dla kibiców ten mecz będzie miał dodatkowy smaczek. W barwach Barcelony ma zadebiutować bowiem Robert Lewandowski.

Przed towarzyskim "El Clasico", kataloński "Sport" pokusił się o porównanie napastników obu zespołów. Wnioski są bardzo ciekawe. Gazeta udowadnia bowiem, że Lewandowski lepiej czuje się kończąc akcje, a Karim Benzema jest bardziej uniwersalny.

Lewandowski strzela więcej od Benzemy. Francuz częściej asystuje

Francuz bowiem, strzela sporo, choć nie tyle, co Polak, ale ma też więcej asyst od naszego zawodnika. W całej karierze Benzema zanotował 186 asyst, a Lewandowski 135.

W zdobyczy bramkowej różnica jest jeszcze większa, ale na korzyść Lewandowskiego - 509 do 389. W ciągu ośmiu sezonów w Bayernie, Lewandowski strzelił 344 gole w 375 meczach. Z kolei przez 13 lat gry w Realu Benzema wystąpił w 604 meczach. Mimo to zdobył mniej bramek od Polaka, bo 323.

To stała tendencja. Utrzymuje się ona przez kilka lat. Hiszpański dziennik wylicza średnią z ostatnich czterech sezonów. Lewandowski strzelał w nich średnio 48,25 goli, trafiając do siatki co 81 minut i notował 9,75 asyst w sezonie.

Benzema lepiej wygląda pod względem asyst. 11,5 na sezon. Jeśli chodzi o bramki, Francuz zdobywał ich średnio 32,75 razy w sezonie.