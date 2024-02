FC Barcelona musi ostatnio mierzyć się z różnymi problemami - nie dość, że "Duma Katalonii" przegrała finał Superpucharu Króla i odpadła z Pucharu Króla, to traci też dystans do czołówki w La Liga . Na domiar złego klub przeszedł ostatnio istne trzęsienie ziemi - Xavi ogłosił bowiem, że po sezonie odchodzi z zespołu , co miało zaskoczyć samych piłkarzy.

Lucas Bergvall wybrał Tottenham. FC Barcelona nie zakontraktuje Szweda

Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że na celowniku Barcelony znalazł się Lucas Bergvall. Szwedzki talent, który w ostatnim czasie reprezentował barwy Djurgarden, 2 lutego kończy 18 lat i uznawany jest za bardzo perspektywicznego zawodnika. Sprowadzeniem pomocnika wprawdzie był zainteresowany też Inter Mediolan , ale do niedawna wydawało się, że to "Duma Katalonii" dopnie transfer Szweda.

I chociaż najbardziej realny wydawał się scenariusz, w którym 18-latek podpisze kontrakt wcześniej, a dołączy do Barcelony latem , na ostatniej prostej doszło do dużego zwrotu akcji - zawodnik zdecydował się bowiem na inny kierunek.

Jak donosi dziennikarz David Ornstein z The Athletic, Bergvall dołączy do Tottenhamu, który zapłaci za pomocnika około 10 mln euro plus bonusy. Jeszcze w piątek Szwed ma przejść testy medyczne i podpisać 5-letni kontrakt, a do "Kogutów" dołączy po zakończeniu bieżącego sezonu. Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika z kolei, że dużą rolę w sprowadzeniu Bergvalla odegrał jego rodak Dejan Kulusevski, który gra w Tottenhamie.