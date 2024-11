Popis Viniciusa Juniora, Real rozbił Osasunę. Koszmar jednak się nie kończy

Gole Viniciusa i Bellinghama w cieniu podwójnej tragedii

I rzeczywiście, od pierwszych minut Real Madryt przejął inicjatywę. Swoich szans szukali Kylian Mbappe czy Rodrygo , ale przyjezdni z Pampeluny nie dopuszczali do groźnych sytuacji we własnym polu karnym. Niestety dla fanów "Królewskich", zanim obejrzeliśmy chociaż jedną bramkę, kibice na Santiago Bernabeu po raz kolejny mogli zapłakać z rozpaczy. Wszystko zaczęło się w 20. minucie, gdy kontuzji doznał Rodrygo. Brazylijczyka zmienił Brahim Diaz. Jakby tego było mało, po niespełna dziesięciu kolejnych minutach gospodarze musieli przyjąć jeszcze boleśniejszy cios. Po pojedynku z Flavienem Boyono na murawę padł Eder Militao - i już nie opuścił jej o własnych siłach. Ucierpiało kolano środkowego obrońcy i ostatecznie konieczne było skorzystanie z noszy. Pierwsze wrażenie na temat urazu stopera było bardzo poważne. Jeżeli najgorszy scenariusz się spełni, Ancelotti będzie miał ogromny problem z obsadą defensywy po przerwie reprezentacyjnej .

Brazylijskiemu skrzydłowemu asystował Jude Bellingham , a jeszcze przed przerwą Anglik zaliczył kolejne świetne zagranie. W 43. minucie wykorzystał podanie wprowadzonego z ławki Raula Asencio i z zimną krwią przelobował wychodzącego bramkarza Osasuny. Był to debiutancki gol Bellinghama w tym sezonie .

Jakby kłopotów Realowi nie brakowało, w drugiej połowie nie oglądaliśmy także Lucasa Vazqueza, który zszedł z kontuzją mięśniową. Gdy jednak "Królewscy" potrzebowali tego, aby liderzy pomogli zespołowi, to na pierwszy plan kolejny raz w tym sezonie wysunął się Vinicius Junior. Druga połowa była absolutnym popisem Brazylijczyka.

Najpierw wykorzystał wybitne długie podanie Andrija Łunina. Ukrainiec posłał piłkę z własnego pola karnego na połowę Osasuny, Vinicius wyprzedził wszystkich, minął stojącego w bramce Sergi Herrerę i nie patrząc na piłkę skierował ją do siatki, za co został nagrodzony owacją. Kilka minut później sytuacja była zdecydowanie łatwiejsza. Brazylijczyk dostał podanie od Brahima Diaza i bez problemu podwyższył wynik na 4:0, kompletując drugiego hat-tricka na przestrzeni ostatnich czterech spotkań. Ostatecznie takim rezultatem zakończyło się to spotkanie i wszystko byłoby dla Realu piękne, gdyby nie kontuzje z pierwszej połowy.